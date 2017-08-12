Роспотебнадзор: надо быть осторожнее с частными детсадами

Внимательность при подписании договора обезопасит от неприятных сюрпризов

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

На какие моменты стоит обратить внимание при заключении договора с частным детским садом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Выбирая частный детский сад, родители дошкольников хотят быть уверенными в том, что платят не только за образование, но и за спокойствие и детский комфорт. Стоит обратить внимание на юридические тонкости в оформлении договорных отношений с детским садом, чтобы обезопасить себя и своего ребенка от неприятных сюрпризов.

Два родителей главными пунктами являются безопасность и здоровье их ребенка. Именно они должны быть отражены в первых строчках договора. Проследите, чтобы в договоре было упомянуто об эмоциональном состоянии и, по возможности индивидуальном подходе к ребенку. Обеспечение сохранности имущества ребенка не будет лишним пунктом документа.

Следует уточнить порядок оказания медицинского обслуживания воспитанникам. Самый главный документ является лицензия на образовательную деятельность. Без нее учреждение может обеспечить своему воспитаннику только базовую услугу – присмотр и уход. По закону при отсутствии лицензии в штате не имеет права находиться ни один специалист с должностью педагога.

В договоре должна быть информация о том, какие приемы пищи и в какое время осуществляются в рамках пребывания ребенка в учреждении. Родители имеют право попросить примерное меню, утвержденное организацией. Если в садике нет своего пищеблока, следует поинтересоваться, откуда детям привозят еду и информация об этом должна была отражена в документе. Для детей с пищевыми аллергиями одним обязательным пунктом в договоре станет список запрещенных продуктов к употреблению.

Обратите внимание на то, что в договоре должна быть указана полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. В случае досрочного расторжения договора самим детским садом, ему потребуется уведомление и основание, по которому учреждение отказывает вашему ребенку в дальнейшем обучении.