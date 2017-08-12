Многодетная семья из Приморья одержала победу во всероссийском конкурсе

По итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года»

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Многодетная семья Протасевич из Пожарского района Приморского края одержала победу во всероссийском конкурсе «Семья года – 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Семья из Приморья стала победителями в номинации «Многодетная семья». За 36 лет брака Александр и Лариса Протасевич в любви и уважении воспитали троих родных детей, приняли под свое крыло и продолжают воспитывать 20 приемных детей.

Стоит отметить, что на победу в этой номинации претендовали 75 многодетных семей из разных регионов России. Лидерами названы 18 семей, одна из которых представляет Приморье.

Напомним, впервые конкурс «Семья года» Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации объявили в 2016 году. Его главный смысл – в продвижении в обществе ценностей семьи, повышении престижа материнства и отцовства, распространении положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий.

«По итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года» с жизненными историями семей-победителей», – заверяют организаторы.

В этом году заявки на всероссийский этап пришли из всех регионов. На звание «Семьи года» в различных номинациях претендовали 322 семьи, 85 из них названы победителями.

Приморские семьи также откликнулись на участие в конкурсе. На почетное звание «Семья года Приморского края» претендовали 14 семей. Пять из них стали победителями в различных номинациях.