Приморцы готовы стоять в многокилометровых пробках ради отдыха на море

Движение на трассе Владивосток-Находка было затруднено еще с пятницы

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Многие приморцы ради пляжного отдыха на выходных готовы часами стоять в многокилометровых пробках, сообщает РИА VladNews.

Еще в пятницу вечером движение на трассе Владивосток-Находка сковала многокилометровая пробка. Приморцы в предвкушении солнечных выходных решили провести ближайшие дни на море. Однако добраться до места отдыха оказалось не так уж и просто.

После обеда в пятницу Приморье сковали огромные пробки из желающих понежиться на пляже. Аналогичная ситуация наблюдается и в субботу.

Как рассказали отдыхающие, в среднем добраться из Владивостока до Находки можно было за 4-6 часов.

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