Владивостокцы наказали автолюбителя, припарковавшегося на тротуаре

Горожане нашли новый способ борьбы с горе-водителями

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Жители Владивостока проучили нерадивого автомобилиста, который решил припарковаться на тротуаре в центре Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел в районе улицы Светланская, 5. Автомобилист, припарковавшийся на тротуаре, был наказан недовольными горожанами. Мужчины, которые были возмущены поведением наглого водителя, решили проучить его.

На видеозаписи видно, как толпа мужчин налетела на автомобилиста и стала его избивать.

Стоит отметить, что многие очевидцы поддержали новый способ борьбы с горе-парковщиками, уверяя, что возможно хоть так наглых водителей станет меньше.

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