Веселая компания решила припарковать авто в магазине в Приморье

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

В Приморье компания парней в алкогольном опьянении решили припарковать свой автомобиль сразу в магазине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в Лесозаводске в субботу утром.

Как сообщают очевидцы, пьяные ребята протаранили магазин на привокзальной площади. Сами виновники происшествия не пострадали.

В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

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