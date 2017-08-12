Веселая компания решила припарковать авто в магазине в Приморье

В Приморье компания парней в алкогольном опьянении решили припарковать свой автомобиль сразу в магазине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Инцидент произошел в Лесозаводске в субботу утром.
Как сообщают очевидцы, пьяные ребята протаранили магазин на привокзальной площади. Сами виновники происшествия не пострадали.
В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.
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