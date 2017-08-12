Приморец решил обогатиться на краже в торговом центре, но был задержан

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 48-летней жительницы Партизанского района, которая рассказала, что у нее и ее коллег, работающих в торговом центре села Владимиро-Александровское, неизвестное лицо похитило имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевших и осмотрели место происшествия.

Установлено, что злоумышленник проник в помещение торгового центра путем повреждения оконного стекла, похитил имущество и скрылся.

С места происшествия эксперт-криминалист изъял следы пальцев рук. При помощи дактилоскопической экспертизы полицейским удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказался 19-летний житель села Владимиро-Александровского.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого, который дал признательные показания. При осмотре места жительства молодого человека похищенное имущество обнаружено и изъято.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на пять лет.

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