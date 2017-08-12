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Общество

Во Владивостоке неизвестный ограбил пенсионерку

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции во Владивостоке обратилась пенсионерка, которая рассказала, что ее ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Установлено, что в районе улицы Фадеева неизвестный мужчина вырвал из рук потерпевшей сумку с деньгами и сотовым телефоном и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 13 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 20-летнего ранее судимого жителя Владивостока, который дал признательные показания и сознался в совершении аналогичных преступлений на территории краевого центра.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Молодому человеку грозит лишение свободы до 7 лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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