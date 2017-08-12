Вода продолжает уходить из подтопленных районов Приморья

Ситуация продолжает стабилизироваться

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Ситуация в Приморье продолжает стабилизироваться после наводнения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

За минувшие сутки вода ушла из 3 районов края. От воды освободились 12 населенных пунктов, 171 жилой дом, 777 придомовых территорий.

В настоящее время подтопленными остаются 3 муниципальных образования, 4 населенных пункта, 74 дома и 242 придомовых территории, 3 социально значимых объекта. Уровень воды в реках заметно снижается. В свои дома вернулись еще 17 человек. В пунктах временного размещения находятся 114 человек, среди которых 43 ребёнка. Люди обеспечены трёхразовым питанием, предметами первой необходимости. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Дорожные бригады восстановили еще 4 участка автомобильных дорог, в настоящее время работы продолжаются на 36 автодорогах. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмытых участков нет.

Энергоснабжение вернулось во всех районы Приморья. Также специалисты Роспотребнадзора продолжают отслеживать качество питьевой воды, в открытых водоемах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. За сутки отобрано 39проб холодной воды в разводящей сети, 23пробы исследовано, 11 из них не соответствуют гигиеническим нормативам, 16 отобранных проб находятся в работе. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование