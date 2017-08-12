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Происшествия

Автомобиль загорелся на трассе в Приморье

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются
Фото: vl_crime Фото: vl_crime
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

В пятницу, 11 августа, на трассе в Приморье произошло возгорание автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Инцидент произошел на Американском перевале в Находке. В чем стала причина возгорания авто пока что неизвестно.

Как рассказывают очевидцы, автомобиль выгорел дотла.

Из-за данного происшествия собралась пробка.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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