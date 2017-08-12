Автомобиль загорелся на трассе в Приморье

В пятницу, 11 августа, на трассе в Приморье произошло возгорание автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.
Инцидент произошел на Американском перевале в Находке. В чем стала причина возгорания авто пока что неизвестно.
Как рассказывают очевидцы, автомобиль выгорел дотла.
Из-за данного происшествия собралась пробка.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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