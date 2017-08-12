Девушка пострадала в ДТП во Владивостоке

От госпитализации пострадавшая отказалась

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

В пятницу, 11 августа, во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадала автоледи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Транспортное происшествие произошло на Рудневском мосту. По словам очевидцев, водитель автомобиля Isuzu MU не выдержал дистанцию, в результате чего совершил столкновение с седаном Toyota Mark 2.

В результате транспортного происшествия девушка, находившаяся за рулем седана, получила травмы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, от госпитализация пострадавшая отказалась.

Из-за ДТП на данном участке собралась многокилометровая пробка с Выселковой в сторону Баляева.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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