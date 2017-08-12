Девушка пострадала в ДТП во Владивостоке

В пятницу, 11 августа, во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадала автоледи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.
Транспортное происшествие произошло на Рудневском мосту. По словам очевидцев, водитель автомобиля Isuzu MU не выдержал дистанцию, в результате чего совершил столкновение с седаном Toyota Mark 2.
В результате транспортного происшествия девушка, находившаяся за рулем седана, получила травмы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, от госпитализация пострадавшая отказалась.
Из-за ДТП на данном участке собралась многокилометровая пробка с Выселковой в сторону Баляева.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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