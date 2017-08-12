Один человек пострадал при столкновении легковушки и маршрутного автобуса во Владивостоке

В настоящее время подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

В пятницу, 11 августа, во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадал человек, из-за невнимательности водителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vl_crime.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса двигался с остановки Семеновская в сторону Комарова.

Как рассказал водитель, когда на светофоре загорелся запрещающий сигнал, то он остановился на крайней правой полосе. В тот же момент по соседнему ряду ехал автомобиль Toyota Corona Premio , за рулем которого находилась женщина. Автоледи начала перестроение, в результате на скорости совершила столкновение с автобусом.

В результате транспортного происшествия пассажирки легковушки потребовалась медицинская помощь. Никто из пассажиров автобуса в ДТП не пострадал.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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