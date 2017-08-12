В лесу Приморья был обнаружен труп

Полиция просит помощи в установлении личности умершего мужчины

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

15 мая 2016 года в лесном массиве в районе перевала «Серебряный» Партизанского городского округа обнаружен труп неустановленного мужчин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции просят помощи в установлении личности погибшего .Приметы: на вид 35-45 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, размер головы – 56 см, волосы короткие, седые, прямые, лицо – овальное, ушные раковины – прилегающие, частично отсутствуют зубы, размер обуви – 43, длина стопы – 27 см.

Был одет: куртка кожаная демисезонная черного цвета, короткая, без капюшона, мастерка черного цвета, в горизонтальную полоску коричневого цвета на груди, спереди на воротнике замок-молния из металла серого цвета, свитер вязаный черного цвета в горизонтальную полоску, футболка желтого цвета с надписями синего и красного цвета на груди «Levis», джинсы темно-серого цвета, в поясе ремень из тканного материала коричневого цвета, с металлической бляшкой темного цвета, трико серого цвета, носки черного цвета утепленные, ботинки черного цвета из кожзаменителя с литой подошвой.

Особые приметы: цепочка металлическая, кулон металлический в виде иконы Божьей матери с младенцем в овальной рамке. Обратная сторона кулона – гладкая, без гравировки.

Экспертами составлен прижизненный портрет мужчины. Полиция Партизанска просит граждан помочь в установлении его личности.

Гражданам, обладающим информацией о личности погибшего, предлагают обращаться по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, 27 «а» или по телефонам 020, 8(42363)6-31-81, 8(42363)6-23-91, 8(42363)6-77-11.