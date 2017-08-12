Движение по мосту на Русский остров сегодня будет ограничено

Автомобилистам следует быть внимательными

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 августа, движение по мосту на Русский остров будет ограничено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Неудобства продляться с 14.30 до 16.00 из-за проведения праздничного мероприятия, посвященного пятилетнему юбилею со дня открытия мостового перехода на остров Русский.

Движение будет ограничено:

- по улице Бархатная: от дома № 3 до дома № 16а;

- по направлению к мосту на остров Русский со стороны улиц Катерная и Басаргина.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательными в зоне действия пешеходных переходов.