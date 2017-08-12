Во Владивостоке сегодня жарко, +27 °C

В крае меcтами кратковременные дожди

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 августа, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха +18...+30 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +25...+27 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +27...+29 °C.



В Находке облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +25...+27°C.