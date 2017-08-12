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Политика и экономика

Добавка к пенсии многодетным пенсионерам в 2017 году: последние новости

Прибавку получают только 20-30% от обратившихся в ПФ женщин
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

С 1 августа 2017 года в России многодетные пенсионеры могут получить прибавку к пенсии за детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Согласно принятому закону, женщины, у которых один или более детей, могут получить прибавку путем учета в виде пенсионных баллов так называемых «нестраховых периодов», в которых они осуществляли уход за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Но обратиться за надбавкой могут те, кто вышел на пенсию по старости до 1 января 2015 года.

Ранее период, когда женщина не работала, находясь в декрете, не учитывался при начислении пенсии. Теперь же, согласно новому закону «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ, такие периоды могут быть учтены в виде пенсионных баллов, исходя из которых напрямую определяется размер пенсии.

Чтобы получить добавки к пенсии за детей в 2017 году необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда (ПФР) по месту жительства. Придется не только написать заявление, но и предоставить ряд документов.

При обращении с заявлением о перерасчет пенсии женщинам за детей необходимо предоставить следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина РФ), СНИЛС;
свидетельства о рождении всех детей (если они отсутствуют в выплатном деле пенсионера);
документы, косвенно подтверждающие достижение детьми возраста 1,5 лет.

Эксперты обращают внимание на то, что в некоторых случаях, чтобы получить право на учет пенсионных баллов за периоды ухода за детьми необходимо полностью отказаться от ранее назначенной пенсии с заявлением о назначении новой. Но далеко не всегда такая замена будет выгодной. Поэтому, перед тем как добиваться прибавки к пенсии за детей, необходимо выяснить, не повлечет ли это снижение пенсии. Ведь при назначении новой пенсии, к прежним условиям выплаты вернуться будет невозможно.

Статистика показывает, что прибавку получают только 20-30% от обратившихся в ПФ женщин. При этом средний размер прибавки не превышает нескольких сотен рублей.

Обратиться за надбавкой выгодно зачастую тем, женщинам, которые не работали, пока их детям не исполнилось 1,5 года. Также прибавка может быть насчитана тем женщинам, которые на момент рождения и осуществления ухода за ребенком были трудоустроены, однако замена периода работы «нестраховым периодом» будет для них более выгодна, если у них есть двое и более детей.

Следует отметить, что размер доплат начисляется индивидуально. Учитывается не только количество детей, но и место работы, трудовой стаж, заработная плата, момент рождения детей. Поэтому рассчитать, какая доплата положена за детей, могут точно только специалисты ПФР.

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