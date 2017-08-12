Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинских островах

Мощные подземные толчки разбудили жителей Филиппин сегодня ночью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Магнитуда землетрясения на юге острова Минданао составляла 6,3.
Колебания в районе Филиппинских остовов зафиксировали приборы Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН несколько часов назад. Эпицентр землетрясения находится в 70 километрах от столицы государства.
В связи с ударом стихии объявлена эвакуация президентского дворца, сотрудникам офисов рекомендовано покинуть помещения. Как передают местные СМИ, колебания ощущаются в метро. Информация о пострадавших уточняется.