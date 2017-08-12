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Общество

Экспорт легковых автомобилей из России вырос на 61% в 2017 году

Половина от общего объема приходится на авто бренда Skoda
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

По данным известного аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем экспортных поставок из России за первую половину 2017 году составил около 24 тысяч единиц. Эти показатели выше на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Половина от общего объема приходится на авто бренда Skoda – было вывезено около 12 тысяч моделей этой марки. Заметим, почти весь объем занял кроссовер Yeti. Ну а на второй позиции наша LADA, доля которой составила 23% или около 5 500 единиц.

По 1,3 тысячи авто поставили за пределы Таможенного союза Hyundai с Renault. В пятерку первых попал и Volkswagen, экспорт которого составил более 1000 экземпляров авто.

По основным направлениям экспорта лидирует Чехия (12 тысяч авто), затем следует Украина (2300 авто) и Латвия (1800 единиц). Также можно отметить Венгрию и Ливан.

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