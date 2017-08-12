Комиссия Росавтодора и Администрации Приморья оценит «дорожный» ущерб от ЧС

Получить финансирование на ремонтные работы можно будет из федерального бюджета

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Комиссия Федерального дорожного агентства РФ прибудет в Приморский край в понедельник, 14 августа, чтобы совместно с органами региональной власти и специалистами оценить ущерб, нанесенный дорогам в подтопленных муниципалитетах. С заключением экспертов край сможет претендовать на федеральное финансирование ремонтных работ.

О том, как сегодня на дорогах края ведутся аварийно-восстановительные работы, доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора. По его словам, уже сегодня до конца дня будет восстановление сообщение с последним отрезанным селом в Хасанском районе – Перевозное. За минувшие сутки был выполнен также проезд до Провалово.

В Уссурийском городском округе сегодня будет сделан проезд на Кугуки, в направлении Кроуновки дорожники смогут приступит к работам ориентировочно завтра, когда спадет вода.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы и в Ханкайском районе на участке дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово–Дворянка и в районе подъезда к селу Комиссарово, некоторые дороги пока еще стоят в воде.

В Октябрьском районе подъезды восстановлены по всем аварийным участкам, кроме одного – на дороге Застава–Фадеевка. Восстановить по нему проезд планируется в субботу, 11 августа. В Надеждинском районе дорожные службы задействованы на автодороге Раздольное–Хасан.

Работы по восстановлению разрушенных участков земполотна продолжаются в Михайловском районе. Проезды ко всем населенным пунктам в этом муниципалитете обеспечены.

Серьезный объем работ проводится в Пограничном районе. Пока нет возможности начать восстановление подъезда к селу Духовское из-за высокой воды. Аналогичная ситуация на участке автодороги Гродеково–Барановка–Садовый. Остаются размытыми подходы к мосту на подъезде к Госгранице.

Предполагается, что получить финансирование на ремонтные работы можно будет из федерального бюджета. Оценку ущерба помогут произвести специалисты Росавтодора.

«Сформирована рабочая группа, которая прибывает в понедельник. Разбиваемся на две бригады и приступаем к работе по оценке ущерба. В муниципальные образования мы направили соответствующий циркуляр. Также написали главам о том, какие документы должны быть предоставлены комиссиям: акт обследования и дефектная ведомость», – обозначил Александр Швора.

Напомним, в результате ухудшения паводковой обстановки в Приморье были повреждены 40 участков автомобильных дорог.