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Общество

Солнечное затмение 21 августа 2017 года: где можно увидеть в России

Особенно повезло жителям Соединенных Штатов Америки
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Второе в этом году солнечное затмение можно будет наблюдать 21 августа, в 21:26 по московскому времени, по Гринвичу – в 18:26. Солнце в этот момент будет находиться в активной позиции под усилением созвездия Льва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Полное затмение смогут увидеть жители США, Канады, Центральной и Южной Америке, Западной Европы и Западной Африки. Что касается нашей страны, то отдельные фразы будут видны только на Чукотском полуострове и крайнем Северо-востоке.

Также частные фазы солнечного затмения будут видны на территории Мексики, Исландии, Голландии, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Канады, Бразилии, Южной и Северной Америки, Ирландии, Великобритании, Гайаны Перу, Гренландии, Португалии, Гвинеи.

Особенно повезло жителям Соединенных Штатов Америки – впервые за 99 лет солнечное затмение будет охватывать все континентальные штаты.

Ну а кому посчастливится наблюдать это явление, нужно не забыть о мерах предосторожности. Без защиты смотреть на Солнце нельзя. Необходимы специальные очки с защитой от ультрафиолета. Наблюдать затмение можно через черно-белую непроявленную фотопленку. И важно помнить, наблюдение не должно превышать 40 секунд.

Также лучше не пытаться делать снимки обычным фотоаппаратом или телефоном – фото не получится, а матрица в устройстве быстро может сгореть.

Затмение, которое ожидается 21 августа, отличается от февральского. В феврале, как отмечают астрологи, преобладало отрицательное влияние небесных светил. Сейчас же будет наблюдаться более положительное воздействие. Расположение планет в период затмения говорит о том, что их комбинация благотворно скажется на каждом из нас, так и на ситуациях мирового масштаба.

Но все же, если в планах – новые проекты, то к их осуществлению лучше приступить после того, как пройдет солнечное затмение.

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