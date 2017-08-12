Официальный счет для помощи пострадавшим от наводнения открыт в Приморье 22:27, 11 августа Официальный счет для помощи пострадавшим от наводнения открыт в Приморье
Жительница Владивостока при виде Мерседеса перепутала педали 21:48, 11 августа Жительница Владивостока при виде Мерседеса перепутала педали (Фото)
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни 19:26, 11 августа Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
Новостная лента
Август, 12 суббота
00:19
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
00:19
Дневник девушки: О старости Эксклюзив
00:18
Растущая Луна в августе 2017 года: когда, с какого числа
Август, 11 пятница
23:48
Правила перевозки детей с 12 июля 2017 года
22:27
Официальный счет для помощи пострадавшим от наводнения открыт в Приморье
21:48
Жительница Владивостока при виде Мерседеса перепутала педали Фото
20:39
Электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах Приморья
19:26
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
18:40
Военных бросили на помощь железнодорожникам
18:01
Летать из Владивостока в Пластун приморцы смогут чаще
17:50
Проезд по Русскому мосту закроют
17:39
Уникальная пациентка готовится к выписке из приморской больницы
17:26
Приёмка муниципальных учреждений образования к новому учебному году проходит во Владивостоке
17:24
Социальные работники помогают пострадавшим от ЧС селянам
17:23
Названы районы Приморья, где больше всего клещей
17:15
В Приморье пропал мужчина Фото
17:01
На кого надеяться пострадавшим уссурийцам? Эксклюзив
16:50
Экс-глава Дальневосточного центра судостроения остается под стражей в США
16:39
Почти 10 тонн опасных фруктов из Китая пытались ввезти в Приморье
16:17
ДТП с участием байкера произошло во Владивостоке Эксклюзив
16:13
Вождя русской революции омыли перед народом во Владивостоке Видео
16:01
Коллектив одной из ведущих компаний в строительной отрасли Владивостока - АО «РЕМСТРОЙЦЕНТР» поздравляет с Днем строителя!
16:00
Жительница Уссурийска купила икру «из будущего» Фото
15:50
В районе сквера имени Макарова во Владивостоке рабочие восстановили плитку
15:39
В Приморье спасатели помогают людям справляться с последствиями стихии
15:27
В Приморье за сутки потушили пять пожаров
15:20
Из Владивостока стартовал автопробег по местам захоронений погибших солдат Фото
15:15
В Приморском крае активно ведутся аварийно-восстановительные работы
15:04
Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома Фото
15:02
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:54
Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме
14:50
Чиновники-коррупционеры попадут в черный список
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Растущая Луна в августе 2017 года: когда, с какого числа

Первый день - это период восстановления сил
Фото: сalend.ru Фото: сalend.ru
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Растущая Луна - один из самых хороших периодов во всем Лунном месяце. Для того, чтобы узнать, когда именно будет этот период, достаточно заглянуть в лунный календарь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что первый день растущей Луны припадает на 22 августа. Это период восстановления сил, утраченных в период убывающей Луны. Это отличный день дня начинания новых дел и похода в парикмахерскую или салон красоты.

23 августа. Сегодня будет хорошо налажена мозговая деятельность. Кроме того, день хорош для новых знакомств. Что касается волос, то лучше всего сегодня провести оздоровительные процедуры.

24 августа. В этот день лучше отдохнуть.

25 августа. Сегодня ваши принципы могут негативно повлиять на ваши планы, поэтому лучше проявить максимальную осторожность.

26 августа. Это период для решительных действий. Так же это один из самых удачных дней во всем лунном месяце. Сегодня важно построить планы на будущее.

27 августа. Сегодня можете браться за новые начинания, который связаны с карьерным ростом. Ко всему, в это период начинаются обновления во всех сфера жизни.

28 августа. Это начало деловой активности, однако этот день будет неоднозначным: за удачей будет следовать неудача.

29 августа. Период хорош для абстрактного мышления, которое повлияет на вашу судьбу. Неоконченные дела могут напомнить о себе. Вы можете испортить отношения с коллегами и сотрудниками.

30 августа. Сегодня будут легко решаться все бюрократические вопросы. Но при этом день будет довольно критичным - вы можете столкнуться с мошенничеством.

31 августа. В этот день не стоит решать финансовые вопросы - вас ждут большие убытки и потери. Однако все эти неприятные моменты едва ли смогут повлияют на вашу дальнейшую судьбу. Также сегодня начинается вторая фаза растущей Луны, а это значит, что вы почувствуете прилив жизненной энергии.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Правила перевозки детей с 12 июля 2017 года
23:48, 11 августа 2017 Правила перевозки детей с 12 июля 2017 года

Новые изменения появились в ПДД

Официальный счет для помощи пострадавшим от наводнения открыт в Приморье
22:27, 11 августа 2017 Официальный счет для помощи пострадавшим от наводнения открыт в Приморье

Реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений

Жительница Владивостока при виде Мерседеса перепутала педали
21:48, 11 августа 2017 Жительница Владивостока при виде Мерседеса перепутала педали

Одна из иномарок в результате столкновения оказалась в кювете

Электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах Приморья
20:39, 11 августа 2017 Электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах Приморья

Возобновлено горячее водоснабжение в Уссурийске

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
19:26, 11 августа 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходного дня

Военных бросили на помощь железнодорожникам
18:40, 11 августа 2017 Военных бросили на помощь железнодорожникам

Восстанавливается проезд на Хасан

Летать из Владивостока в Пластун приморцы смогут чаще
18:01, 11 августа 2017 Летать из Владивостока в Пластун приморцы смогут чаще

В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений