Растущая Луна в августе 2017 года: когда, с какого числа

Первый день - это период восстановления сил

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Растущая Луна - один из самых хороших периодов во всем Лунном месяце. Для того, чтобы узнать, когда именно будет этот период, достаточно заглянуть в лунный календарь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что первый день растущей Луны припадает на 22 августа. Это период восстановления сил, утраченных в период убывающей Луны. Это отличный день дня начинания новых дел и похода в парикмахерскую или салон красоты.

23 августа. Сегодня будет хорошо налажена мозговая деятельность. Кроме того, день хорош для новых знакомств. Что касается волос, то лучше всего сегодня провести оздоровительные процедуры.

24 августа. В этот день лучше отдохнуть.

25 августа. Сегодня ваши принципы могут негативно повлиять на ваши планы, поэтому лучше проявить максимальную осторожность.

26 августа. Это период для решительных действий. Так же это один из самых удачных дней во всем лунном месяце. Сегодня важно построить планы на будущее.

27 августа. Сегодня можете браться за новые начинания, который связаны с карьерным ростом. Ко всему, в это период начинаются обновления во всех сфера жизни.

28 августа. Это начало деловой активности, однако этот день будет неоднозначным: за удачей будет следовать неудача.

29 августа. Период хорош для абстрактного мышления, которое повлияет на вашу судьбу. Неоконченные дела могут напомнить о себе. Вы можете испортить отношения с коллегами и сотрудниками.

30 августа. Сегодня будут легко решаться все бюрократические вопросы. Но при этом день будет довольно критичным - вы можете столкнуться с мошенничеством.

31 августа. В этот день не стоит решать финансовые вопросы - вас ждут большие убытки и потери. Однако все эти неприятные моменты едва ли смогут повлияют на вашу дальнейшую судьбу. Также сегодня начинается вторая фаза растущей Луны, а это значит, что вы почувствуете прилив жизненной энергии.