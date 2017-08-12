Афиша культурных событий Приморья с 12 по 18 августа

Куда сходить жителям и гостям города

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

В Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) 12 и 13 августа пройдут обзорные экскурсии по залам постоянной экспозиции «Русское искусство второй половины XVI – начала XX века», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Древнерусское искусство представлено иконами XVI – XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII – начала XX веков зрители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, открыты выставки:

«Прикосновение к античности» – не просто поэтичная метафора: ведь из всей богатейшей коллекции древних ваз во Владивосток прибыла только одна. Именно вазопись – главный источник знаний о том, как одевались, причесывались, во что верили и на чем передвигались люди, жившие двадцать пять веков назад на Апеннинском полуострове.

«Живопись старых мастеров: загадки и открытия». Главным условием при выборе произведений стало наличие в самих картинах, в их истории, в историях их владельцев неких тайн, загадок, нестыковок – разгаданных научными сотрудниками галереи или, наоборот, вставших перед ними в процессе исследования в последние годы.

В выставочном зале галереи (Партизанский пр-т, 12) пройдут выставки:

«Альбин Бруновский и его ученики» Словацкая школа графики XX века.

Альбин Бруновски - график, иллюстратор детских книг, живописец, профессор Братиславской высшей школы изобразительных искусств и дизайнер последней серии банкнот чехословацкой кроны.

В экспозиции представлены графические работы учеников Альбина Бруновски: Мариана Комачека, Петра Ухнара, Петра Ключика, Игоря Пиачка, Петра Аугустовича, Душана Полаковича, а также пять цветных литографий самого Альбина Бруновски.

Помимо этого, приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева . В главном корпусе музейного комплекса – на Светланской, 20, работает выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации Иннокентия Вениаминова, епископа Православной Российской церкви, митрополита Московского и Коломенского. Она продлится до 31 августа.

В субботу, 12 августа завершится выставка «Коллекционируя Россию. Пермские боги» – выставка религиозной деревянной скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи. Это часть масштабного проекта «Коллекционируя Россию», который музей реализует в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина по программе «Музейный десант»;

Здесь же до конца лета открыты выставки:

«Древнее поселение «Черепаха-13»: мир людей и вещей» – артефакты, найденные в ходе спасательных раскопок поселения «Черепаха-13», которые провёл научно-производственный центр историко-культурной экспертизы Владивостока в 2015 году. Работы проводились по заказу «Приморский Энтертеймент Резортз Сити» – дочерней компании камбоджийского инвестора «NagaCorpLtd», одного из ключевых инвесторов интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

«Klimenkoff: фарфор в советском стиле» – здесь представлена коллекция изделий мастерской Klimenkoff, переданных в дар музею Игорем и Еленой Клименковыми: живописные портреты из серии «Преемственность власти», рельефы декоративных элементов Московского метро и фарфоровая пластика. Персонажи и бытовые предметы советского периода 1950-1970-х гг. выполнены с техническим совершенством и редким вниманием к деталям.

«Первая. Забытая» – о событиях Первой мировой войны на Дальнем Востоке.

«LENIN. Образ вождя» – среди экспонатов представлено множество вещей, созданных в Советском Союзе. Также на выставке можно познакомиться с портретами вождя мирового пролетариата, выполненными художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая.

В Главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) Приморского государственного музея имени Арсеньева проходит выставка работ Владлена Камовского из фондов музея имени В.К. Арсеньва к 80-летию художника.

Кроме того, в филиале на Суханова постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – своими глазами можно увидеть рабочий кабинет, в котором Владимир Арсеньев писал свои книги. Интерьер его полностью реконструирован и наполнен подлинными предметами: письменный стол, книжный шкаф, кресло-качалка, глобус звёздного неба, пишущая машинка, фотографии и документы, издания его книг.

В Музее Города (ул. Петра Великого, 6) проходит выставка «Горизонты капитана Куянцева», посвященная 105-летию со дня рождения Павла Павловича Куянцева (1912-1997) – приморца, капитана, талантливого художника. Экспонаты, связанные с биографией капитана, собраны из нескольких фондов: партнёрами экспозиции стали музей пароходства, музей МГУ имени Невельского, Общество изучения Амурского края. Представлены работы Павла Куянцева, который известен как щедрый даритель своих картин.

В субботу, 12 августа, в 12.00 пройдет квест «В поисках Капитана Мэя», а в воскресенье, 13 августа квест-прогулка для детей.

Постоянно работают «Открытые морские залы: Тихоокеанское время» – выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, а также семейный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Попадая в пространство выставки, ребенок «становится» маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

В Приморской краевой филармонии 17 августа пройдет концертная программа «Bella Voce. Неаполитанская страсть». Начало в 18.30.

Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) представит:

12 августа в 19.00 – балет в двух действиях «Жизель»;

13 августа в 17.00 – закрытие фестиваля «Мариинский». Орф. Кармина Бурана

18 августа в 19.00 – опера в четырёх действиях с прологом «Любовь к трём апельсинам».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Режим работы кассы с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

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