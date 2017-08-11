Социальные работники помогают пострадавшим от ЧС селянам

Под контролем ситуация и в учреждениях социального обслуживания, попавших под удар стихии

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Вчера сотрудники Приморского центра соцобслуживания и представители благотворительной организации «Красный крест» отправились в затопленные села Хасанского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Они везут воду, продуктовые наборы и предметы первой необходимости жителям Занадворовки и Филипповки.

По словам заместителя директора центра Марии Кузьминой, гуманитарную помощь передадут всем, кто в ней нуждается.

«Мы хотим лично убедиться, как чувствуют себя те, кто находится на надомном обслуживании. Узнать, в какой помощи нуждаются, чтобы, в том числе, оперативно скорректировать свои действия по сбору гуманитарки. Безусловно, гуманитарную помощь будем раздавать не только своим подопечным, а всем, кто за ней обратится», – информирует представитель «Приморского центра социального обслуживания населения».

Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, в первые же дни удара стихии сотрудники филиалов центра составили список граждан, находящихся на надомном обслуживании, которые попали в зону подтопления и нуждаются в срочной помощи. Это 1 350 пенсионеров и инвалидов, которых посещают социальные работники. Еще 1,1 престарелых и инвалидов проживают в домах-интернатах, находящихся в этих районах.

«Благодаря слаженной работе специалистов центра, мы имеем всю информацию о том, как складывается ситуация в подопечных семьях. В первый же день обзвонили родственников пенсионеров. Большинство бабушек и дедушек согласились на временный переезд. Одиноких пожилых людей регулярно посещают социальные работники. Наводят порядок во дворах, огородах, помогают очистить от грязи дома. В отдаленное село Раковка Уссурийского городского округа доставили хлеб и другие продукты», – делится информацией директор департамента Лилия Лаврентьева.

По словам главы ведомства, под контролем ситуация и в учреждениях социального обслуживания, попавших под удар стихии. Большинство из них не пострадало. Там, где возникли проблемы – затоплен подвал или подмыт фундамент – активно идут работы по ликвидации последствий.

Более того, в первый день проливных дождей по просьбе главы Раздольненского поселения восемь местных жителей, потерявших дома, разместили в местном интернате.

«Людей поселили в отдельном помещении, обеспечили горячим питанием и спальными местами. Сейчас все они находятся у родственников или знакомых», – уточняют в департаменте.

По информации, регулярно поступающей из затопленных районов, здесь по-прежнему необходимы: бутилированная вода, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены.

Каждый желающий может передать гуманитарный груз специалистам «Социального автобуса». В субботу, 12 августа, спецтранспорт будет находиться с 11.00 по 15.00 у супермаркета «Самбери» на ул. Русская 2к. В воскресенье, 13 августа, – у супермаркета «Три кота» по ул. Бородинская.

График работы «социального» транспорта в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресам:

11.08.2017 – супермаркет «Три кота» ул. Бородинская,14;

14.08.2017 – супермаркет «Фреш 25» ул.Анны Щетиной, 21;

15.08.2017 – супермаркет «Реми» пр-т Красного Знамени, 57;

16.08.2017 – супермаркет «Михайловский» пр-т 100 лет Влад-ку, 150в;

17.08.2017 – супермаркет «ОК» ул. Нейбута, 31;

18.08.2017 – супермаркет «Парус» пр-т 100 лет Влад-ку, 68.

Департамент труда и социального развития открыл специальный счет для тех, кто хочет оказать помощь жителям пострадавших от стихии. Открытие специального счета позволит избежать случаев мошенничества.