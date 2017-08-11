Названы районы Приморья, где больше всего клещей

Роспотребнадзор выдал печальную статистику

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор по Приморскому краю обнародовал данные статистики по укусам клещей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В Приморском крае на 07 августа 2017 с случаями присасывания клещей обратилось 6663 человека, из них 1523 – дети.

Количество обращений уменьшилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на 30 курируемых административных территориях края. Максимальные показатели обращаемости населения зарегистрированы Пожарском, Кавалеровском, Хасанском районах и в городах Спасск-Дальний, Арсеньев, Артём и Уссурийск.

С профилактической целью 152 взрослых и 126 детей получили противоклещевой иммуноглобулин.

Зарегистрирован летальный исход от клещевого энцефалита у мужчины 61 лет. Приморец не прививался ранее по собственной воле.

Также зарегистрирована «болезнь Лайма» зарегистрирован у 95 человек и «клещевой риккетсиоз» - у 69 человек.

В Приморском крае ежегодно проводятся профилактические мероприятия по борьбе с клещами. Проведены обработки на территориях 30 муниципальных образований края.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что активность клещей составляет в среднем 210 дней и продолжается с апреля по октябрь.

Отметим, что в случае присасывания клеща необходимо его удаление. Для этого нужно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Снятого насекомого рекомендуется сдать в лабораторию, для определения их зараженности на инфекции: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека.

Исследования проводятся в 21 лаборатории города Владивосток, Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Находка, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Партизанск и в районах: Кировский, Кавалеровский, Красноармейский, Пожарский, Черниговский и Чугуевский.