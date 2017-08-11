Жительница Владивостока при виде Мерседеса перепутала педали

Одна из иномарок в результате столкновения оказалась в кювете

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 августа, во Владивостоке произошло ДТП из-за невнимательности автоледи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло около стадиона «Строитель».

По словам очевидцев, мужчина за рулем автомобиля

Mercedes двигался по главной дороге, в этом момент девушка на Toyota Mark II хотела проскочить с второстепенной полосы, но не успела. В результате испуга от столкновения девушка перепутала педали и улетела в кювет.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.