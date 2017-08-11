Официальный счет для помощи пострадавшим от наводнения открыт в Приморье

Реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Департамент труда и социального развития открыл специальный счет для тех, кто хочет оказать помощь жителям пострадавших от стихии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как отметили специалисты департамента, открытие специального счета позволит избежать случаев мошенничества.

«Любой желающий может перечислить на счет Приморского центра социального обслуживания населения. Мы гарантируем, что все средства пойдут на помощь пострадавшим от ЧС жителям Приморья, в том числе на дополнительную адресную поддержку семьям с низкими доходами», – заверили в ведомстве.

Реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений:

УФК по Приморскому краю (КГАУСО "ПЦСОН" лс 30206У48830)

ИНН 2536133084

КПП 254301001

р/с 40601810505071000001

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.ВЛАДИВОСТОК

БИК 040507001

ОКТМО 05701000001

ОГРН 1032501290194

КБК 00000000000000000180

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! указать в назначение платежа: «Благотворительные средства пострадавшим от наводнения».