Официальный счет для помощи пострадавшим от наводнения открыт в Приморье

Департамент труда и социального развития открыл специальный счет для тех, кто хочет оказать помощь жителям пострадавших от стихии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Как отметили специалисты департамента, открытие специального счета позволит избежать случаев мошенничества.
«Любой желающий может перечислить на счет Приморского центра социального обслуживания населения. Мы гарантируем, что все средства пойдут на помощь пострадавшим от ЧС жителям Приморья, в том числе на дополнительную адресную поддержку семьям с низкими доходами», – заверили в ведомстве.
Реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений:
УФК по Приморскому краю (КГАУСО "ПЦСОН" лс 30206У48830)
ИНН 2536133084
КПП 254301001
р/с 40601810505071000001
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.ВЛАДИВОСТОК
БИК 040507001
ОКТМО 05701000001
ОГРН 1032501290194
КБК 00000000000000000180
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! указать в назначение платежа: «Благотворительные средства пострадавшим от наводнения».