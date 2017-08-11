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Общество

Электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах Приморья

Возобновлено горячее водоснабжение в Уссурийске
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В Приморье восстановлено электроснабжение почти во всех муниципалитетах, пострадавших от стихии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. 

На сегодняшний день только в селе Занадворовка Хасанского района отключены от электроснабжения шесть частных жилых домов. В настоящее время принимается решение по подключению этих домов по временной схеме.

Кроме того, возобновлено горячее водоснабжение в Уссурийске. Здесь в результате паводка вышла из строя самая большая котельная города. От горячего водоснабжения были отключены 66 многоквартирных домов. Сейчас горячая вода снова подается в квартиры. Справиться с аварийной ситуацией удалось в кратчайшие сроки. Тепловой пункт осушен и подключен к электроэнергии. На данный момент без горячей воды остаются жители 74 домов Уссурийска – это отключение плановое и произошло еще до паводка, в ближайшее время все горожане получат горячую воду.

Напомним, в Приморье из-за стихии пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.

Всего для ликвидации ЧС в Приморье задействовано 2 342 человека, 415 единиц техники.

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