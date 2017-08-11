Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходного дня

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 12 и 13 августа – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

12 августа в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

12 августа в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

12 августа в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

12 августа в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

12 августа в 14 часов – час чтения «Я - бабочка» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

13 августа в 13 часов – литературное мероприятие «Простые слова – царственные превращения» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

13 августа в 14 часов – игровое мероприятие «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

13 августа в 14 часов - виртуальное путешествие «От Парижа до Дакара» (2 этап) в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

Спортивные события:

12 августа в 9 часов - на волейбольных площадках в районе мыса Кунгасный во Владивостоке будет проходить турнир города по пляжному волейболу. Он организован при поддержке администрации Владивостока совместно с городской федерацией волейбола. Вход свободный.

12 августа в 11 часов - на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30д) пройдет первенство города по бейсболу. Организаторами соревнований выступили администрация Владивостока, городская федерация бейсбола и бейсбольный клуб «Тигры». Вход свободный.

13 августа в 9 часов - на волейбольных площадках в районе мыса Кунгасный во Владивостоке будет проходить турнир города по пляжному волейболу. Он организован при поддержке администрации Владивостока совместно с городской федерацией волейбола. Вход свободный.

13 августа в 11 часов - на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30д) пройдет первенство города по бейсболу. Организаторами соревнований выступили администрация Владивостока, городская федерация бейсбола и бейсбольный клуб «Тигры». Вход свободный.

Сельскохозяйственная ярмарка

12 августа в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и многое другое. Работать ярмарка будет до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.