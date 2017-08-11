Куда пойти во Владивостоке в выходные дни 19:26, 11 августа Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
Военных бросили на помощь железнодорожникам 18:40, 11 августа Военных бросили на помощь железнодорожникам
Проезд по Русскому мосту закроют 17:50, 11 августа Проезд по Русскому мосту закроют
Новостная лента
Август, 11 пятница
19:46
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
19:46
Дневник девушки: О старости Эксклюзив
19:26
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
18:40
Военных бросили на помощь железнодорожникам
18:01
Летать из Владивостока в Пластун приморцы смогут чаще
17:50
Проезд по Русскому мосту закроют
17:39
Уникальная пациентка готовится к выписке из приморской больницы
17:26
Приёмка муниципальных учреждений образования к новому учебному году проходит во Владивостоке
17:24
Социальные работники помогают пострадавшим от ЧС селянам
17:23
Названы районы Приморья, где больше всего клещей
17:15
В Приморье пропал мужчина Фото
17:01
На кого надеяться пострадавшим уссурийцам? Эксклюзив
16:50
Экс-глава Дальневосточного центра судостроения остается под стражей в США
16:39
Почти 10 тонн опасных фруктов из Китая пытались ввезти в Приморье
16:17
ДТП с участием байкера произошло во Владивостоке Эксклюзив
16:13
Вождя русской революции омыли перед народом во Владивостоке Видео
16:01
Коллектив одной из ведущих компаний в строительной отрасли Владивостока - АО «РЕМСТРОЙЦЕНТР» поздравляет с Днем строителя!
16:00
Жительница Уссурийска купила икру «из будущего» Фото
15:50
В районе сквера имени Макарова во Владивостоке рабочие восстановили плитку
15:39
В Приморье спасатели помогают людям справляться с последствиями стихии
15:27
В Приморье за сутки потушили пять пожаров
15:20
Из Владивостока стартовал автопробег по местам захоронений погибших солдат Фото
15:15
В Приморском крае активно ведутся аварийно-восстановительные работы
15:04
Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома Фото
15:02
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:54
Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме
14:50
Чиновники-коррупционеры попадут в черный список
14:39
В Приморье разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину Фото
14:27
Во Владивостоке вновь будет реализован проект «Фотосушка»
14:15
Жители подтопленных районов пытались спасти домашних животных Эксклюзив
14:03
Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
14:02
Военные подвиги Владивостока Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходного дня
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 12 и 13 августа – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

12 августа в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

12 августа в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

12 августа в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

12 августа в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

12 августа в 14 часов – час чтения «Я - бабочка» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

13 августа в 13 часов – литературное мероприятие «Простые слова – царственные превращения» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

13 августа в 14 часов – игровое мероприятие «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

13 августа в 14 часов - виртуальное путешествие «От Парижа до Дакара» (2 этап) в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

Спортивные события:

12 августа в 9 часов - на волейбольных площадках в районе мыса Кунгасный во Владивостоке будет проходить турнир города по пляжному волейболу. Он организован при поддержке администрации Владивостока совместно с городской федерацией волейбола. Вход свободный.

12 августа в 11 часов - на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30д) пройдет первенство города по бейсболу. Организаторами соревнований выступили администрация Владивостока, городская федерация бейсбола и бейсбольный клуб «Тигры». Вход свободный.

13 августа в 9 часов - на волейбольных площадках в районе мыса Кунгасный во Владивостоке будет проходить турнир города по пляжному волейболу. Он организован при поддержке администрации Владивостока совместно с городской федерацией волейбола. Вход свободный.

13 августа в 11 часов - на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30д) пройдет первенство города по бейсболу. Организаторами соревнований выступили администрация Владивостока, городская федерация бейсбола и бейсбольный клуб «Тигры». Вход свободный.

Сельскохозяйственная ярмарка

12 августа в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и многое другое. Работать ярмарка будет до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Военных бросили на помощь железнодорожникам
18:40, 11 августа 2017 Военных бросили на помощь железнодорожникам

Восстанавливается проезд на Хасан

Летать из Владивостока в Пластун приморцы смогут чаще
18:01, 11 августа 2017 Летать из Владивостока в Пластун приморцы смогут чаще

В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений

Проезд по Русскому мосту закроют
17:50, 11 августа 2017 Проезд по Русскому мосту закроют

Русский остров будет отрезан от «большой земли»

Уникальная пациентка готовится к выписке из приморской больницы
17:39, 11 августа 2017 Уникальная пациентка готовится к выписке из приморской больницы

103-летняя жительница Находки успешно прооперирована

Приёмка муниципальных учреждений образования к новому учебному году проходит во Владивостоке
17:26, 11 августа 2017 Приёмка муниципальных учреждений образования к новому учебному году проходит во Владивостоке

В итоге комиссия высоко оценила подготовку детсада № 68 к новому учебному году

Социальные работники помогают пострадавшим от ЧС селянам
17:24, 11 августа 2017 Социальные работники помогают пострадавшим от ЧС селянам

Под контролем ситуация и в учреждениях социального обслуживания, попавших под удар стихии

Названы районы Приморья, где больше всего клещей
17:23, 11 августа 2017 Названы районы Приморья, где больше всего клещей

Роспотребнадзор выдал печальную статистику