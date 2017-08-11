Правила перевозки детей с 12 июля 2017 года

Новые изменения появились в ПДД

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

С 12 июля в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые коснулись пунктов, регулирующих перевозку детей в автомобилях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как отмечают эксперты, некоторые из пунктов стали намного жестче. Но некоторые пункты правил наоборот смягчились.



Изменения правил прокомментировал заместитель руководителя Государственной автоинспекции России Владимир Кузин. Он сообщил, что нововведения коснулись правил перевозки малолетних детей и детей школьного возраста от семи до 12 лет.



Ужесточены правила перевозки до семи лет. Теперь детей младше семи лет категорически запрещено оставлять в автомобиле на время его стоянки одних. За нарушение этой нормы водителю грозит штраф в размере 500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге это нарушение будет караться штрафом в размере 2,5 тыс рублей.



Детей младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля можно только при наличии специальных удерживающих устройств, которые соответствуют их возрасту и росту. Детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить с использованием ремней безопасности.



«В некоторых случаях использование не детского автомобильного кресла, а штатных ремней безопасности возможно, например, если ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые параметры, предусмотренные автокреслом», - уточнил Кузин.



Также исключения могут быть сделаны для перевозки детей-инвалидов, при транспортировке детей в лечебное учреждение, или при перевозке детей попутным транспортом в удаленных районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях.



Согласно новым правилам, детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить на переднем сиденье легкового автомобиля. Однако ребенок должен обязательно находиться в детском автомобильном кресле.



Запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла теперь строго запрещено. Штраф за нарушение этого пункта составит 3 тыс рублей.