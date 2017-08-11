Проезд по Русскому мосту закроют

Русский остров будет отрезан от «большой земли»

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Завтра, 12 августа, во Владивостоке будет отмечаться пятилетие со дня постройки мостового перехода «Русский мост», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг среди работников и пеший переход по мосту с запуском воздушных шаров.

В связи с этим будет временно закрыто движение и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

- с 14 часов 30 минут до 16 часов по улице Бархатной от дома № 3 до дома № 16а;

- с 14 часов 30 минут до 16 часов по направлению к мостовому переходу «Русский мост» со стороны улиц Катерной и Басаргина.