Уникальная пациентка готовится к выписке из приморской больницы

103-летняя жительница Находки успешно прооперирована

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Врачи Находкинской городской больницы успешно прооперировали женщину, которой в сентябре исполнится 103 года. За всю историю медицинского учреждения это самая возрастная пациентка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, что Анастасия Борисовна Бычкова поступила в отделение травматологии с диагнозом «чрезвертельный переломом левого бедра со смещением». На следующий день было принято решение провести женщине операцию по восстановлению целостности кости (остеосинтез). Сегодня Анастасия Борисовна чувствует себя хорошо, уже самостоятельно передвигается с помощью медицинских опор.

Стоит отметить, что для своих лет пациентка находится в отличной физической форме. При ее поступлении в стационар было проведено предусмотренное стандартами обследование. Оно показало, что у женщины практически нет сопутствующих хронических заболеваний. Имелись лишь незначительные нарушения по гипертонической болезни, что не является противопоказанием для проведения операции.

Сообщается, что Анастасия Борисовна приехала в Находку в девяностолетнем возрасте, живет в семье сына. В честь столетнего юбилея поздравление ей прислал сам Президент Владимир Путин.

Этот случай – уникальный для всей Находки. Хотя для больницы возрастные пациенты – не редкость. Так, несколько дней назад, в отделении травматологии провели остеосинтез современными конструкциями и также с хорошим результатом 97-летней женщине.