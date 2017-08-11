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Общество

Приёмка муниципальных учреждений образования к новому учебному году проходит во Владивостоке

В итоге комиссия высоко оценила подготовку детсада № 68 к новому учебному году
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полным ходом идёт приёмка школ, детских садов и центров детского творчества к новому учебному году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Межведомственная комиссия проверяет состояние классов, групповых помещений, спортивных залов, игровых площадок, оснащение медицинских пунктов, пищеблоков и прачечных. В состав комиссии входят специалисты городской администрации, сотрудники МЧС и полиции, представители профсоюзных организаций. Кроме того, в преддверии учебного года проверки учреждений образования проводят специалисты Роспотребнадзора.

Так, сегодня, 11 августа, состоялась приёмка детского сада № 68 «Росинка». Заведующая детсадом Татьяна Москаленко показывает членам комиссии уютные группы, музыкальный и спортивный залы, классы для занятия творчеством, пищеблок, территорию, где гуляют детки, и особую гордость садика – настоящий огород. Который является своего рода учебным пособием – ребята наблюдают, как из маленьких семян вырастают большие овощи.

«В преддверии нового учебного года мы приобрели посуду, игровой материал, спортивный инвентарь, компьютерную технику методическую литературу для развития ребятишек, художественные книги, в каждой группе оформили книжный уголок, где дети вместе с воспитателями читают и рассматривают иллюстрации», - рассказала Татьяна Москаленко.

Особое внимание в «Росинке» уделено безопасности. Территория детского сада огорожена, по всему периметру установлены камеры наблюдения. А в ближайшее время здесь будет установлен домофон.

«В ходе приёмки учреждений образование рассматриваем вопрос комплексной безопасности детей, - отмечает специалист управления ГО и ЧС Первореченского района Анна Горелова. - Это и специальная подготовка сотрудников, и документы, например, план ГО, схемы эвакуации».

Основными объектами проверки стали работа автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения - огнетушителей: необходимо, чтобы все они были в рабочем состоянии и на видных местах, пути эвакуации людей, их схемы и многое другое. К слову, во всех учреждениях образования Владивостока приняты все необходимые противопожарные меры. Также члены комиссии изучили необходимую документацию.

В итоге комиссия высоко оценила подготовку детсада № 68 к новому учебному году.

Напомним, во всех образовательных учреждениях Владивостока в преддверии нового учебного года ведутся масштабные ремонтные работы. Помещения традиционно приводят в порядок в мае-июле. Обновляются кровли, системы вентиляции, санузлы, ограждения, спортзалы, производится замена окон, промывка и опрессовка систем отопления, установка уличного освещения. Кроме ремонтных работ, ежегодно в школах и детских садах Владивостока обновляется оборудование и мебель.

К слову, подготовка к новому учебному году – процесс непрерывный. При администрации Владивостока в течение всего года работает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации города и всех надзорных органов. На заседаниях комиссии обсуждается ход подготовки, координируются все необходимые вопросы. В мае-июле проходит непосредственно подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – это текущие и капитальные ремонты, приобретение технологического оборудования, мебели по ростовым показателям, решение вопросов безопасности.

«На сегодняшний день у нас выполнены все запланированные мероприятия. В учреждения дошкольного образования приобретены огнетушители, детская мебель - кроватки, стулья, столы, посуда, где необходимо произведена замена технологического оборудования на пищеблоках, систем отопления, благоустроена территория, - отметила главный специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Марина Андреева. - Подготовка к новому учебному году – это настоящий экзамен для коллективов учреждений образования. С уверенностью можно сказать, что коллективы подготовились к учебному году 2017-2018 достойно».

Завершится приёмка муниципальных учреждений образования- школ, детских садов и центров детского творчества – к 18 августа.

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