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Строительство

Коллектив одной из ведущих компаний в строительной отрасли Владивостока - АО «РЕМСТРОЙЦЕНТР» поздравляет с Днем строителя!

«Строим современные комфортные дома, создаем новое качество жизни!»
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Коллектив Акционерного общества «РЕМСТРОЙЦЕНТР» поздравляет строителей, партнеров, друзей с Днем строителя!

Уважаемые приморцы, представители строительной профессии!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем строителя!

Вот уже более 60 лет вся наша страна отмечает этот замечательный праздник.

Мы с вами строим современные комфортные дома, создаем новое качество жизни! Приносим людям радость! Потому что тот, кто принимает участие в строительстве жилого дома, офисного здания или инфраструктурного объекта, не только улучшает жизнь окружающих, но и оставляет о себе добрую память на долгие годы.

Пусть в ваших домах будет уютно и комфортно, а в ваших семьях царит мир и взаимопонимание!

Мы желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья. Пусть сбываются все мечты и удача будет вашим постоянным спутником!.

С Днем строителя!

АО «Ремстройцентр» является одной из ведущих и надежных компаний в строительной отрасли во Владивостоке и предлагает для приобретения квартиры от застройщика в новостроях по адресам: ул. Русская, 59, ул.Очаковская, 5.

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Адрес: АО «Ремстройцентр», 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул.Светланская, 150, тел.:+7 (423) 220-89-80, 2-26-94-40 | 269440@mail.ru

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