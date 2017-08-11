На кого надеяться пострадавшим уссурийцам?

По улицам подтопленного города плавали машины

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

У пенсионера Вадима Макарова частный дом в Уссурийске и большой участок земли за городом. Вадим Андреевич категорически отказался говорить о собственных трудностях, но рассказал РИА VladNews о проблемах других.

- Наша улица напоминала Венецию. Вся проезжая часть была в воде. Ее уровень был настолько высок, что автомобили не могли преодолеть улицу-реку. Я насчитал 20 транспортных средств, включая один грузовик. Причем 15 из них в буквальном смысле поплыли в низину. Когда стало подсыхать, и вода пошла на убыль, люди принялись просушивать свои машины. Кто-то самостоятельно завелся, но большинство подтопленных автомобилей перегоняли на буксире или с помощью эвакуатора. Представляю, в какую сумму обойдется им ремонт. Кстати, и асфальт на улице оказался разрушенным, а местами его просто смыло.

Особенно жалко труд селян и дачников. Ведь люди остались без урожая картофеля и овощей. У некоторых уносило потоком даже верхний плодородный слой почвы. В прошлом году была подобная ситуация. Но тогда специально для пострадавших завозили их. И продавали без всяких торговых накруток. Так что без картошки люди на зиму не остались. Многие и сейчас надеются на помощь со стороны.