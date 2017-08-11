Экс-глава Дальневосточного центра судостроения остается под стражей в США

Игоря Борбота не отпускают по решению суда Нью-Джерси

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Федеральным судом Нью-Джерси отклонено ходатайство Игоря Борбота о признании незаконным решения иммиграционных властей США, отказавшихся выпустить его под залог на период рассмотрения дела о депортации, сообщил РИА VladNews со ссылкой на ИА РАПСИ.

Бывший глава Дальневосточного центра судостроения и судоремонта прибыл в США в сентябре 2014 года. В апреле 2016 он был задержан сотрудниками иммиграционной службы за превышение срока пребывания в стране. На данный момент Игорь Викторович содержится под стражей, так как суд принял во внимание то обстоятельство, что в РФ он фигурирует сразу в нескольких уголовных делах и находится в списке лиц, разыскиваемых через Интерпол.

Жалобы Борбота на длительность срока содержания под стражей были отклонены, потому что он располагал возможностями для оспаривания решения иммиграционных властей, которые не допустили нарушений при его принятии и пересмотрах дела.

Отметим, что между РФ и США не действует процедура экстрадиции и российская Генпрокуратура добивается депортации экс-главы Дальневосточного центра судостроения.

Борбот связывает свое преследование в России и задержание в Соединенных Штатах с тем, что в 1994 году он отказался уступить долю в учрежденной им «Компании Владивосток девелопмент».

Напомним, что в ноябре 2013 года было объявлено о вскрытии факта мошенничества с ремонтом боевых кораблей на заводе «Звезда». Позже стало известно, что в связи с заводом «Звезда» возбуждены уже семь уголовных дел, а ущерб вырос до 1 миллиарда рублей.

Позже Борбот подал иск к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Соответчиками по иску значатся генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрей Шишкин.