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Общество

Из Владивостока стартовал автопробег по местам захоронений погибших солдат

«Рокада» восстанавливает могилки и обелиски
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

На Корабельной набережной Владивостока утром 10 августа стартовала шестая ежегодная экспедиция «Рокада» по местам боевой славы и местам захоронений погибших советских воинов в последние недели Второй мировой войны, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В западные приграничные районы Приморья отправилось 10 машин и около 40 человек. Это армейские и флотские военнослужащие запаса, представители ДОСААФ, Уссурийского казачьего войска, молодежных движений из Владивостока, Большого Камня и Уссурийска. У некоторых из них в составе 1-го Дальневосточного фронта воевали отцы, деды и прадеды.

Накануне старта возле легендарной подводной лодки С-56 журналист РИА VladNews побеседовал с руководителем автопробега, сотрудником Военно-исторического музея ТОФ, подполковником запаса Юрием Сыромятниковым.

- 10 августа 2017 года в честь 72-й годовщины разгрома Квантунской армии в северо-восточном Китае и Северной Корее, а также в память о погибших в советско-японской войне 1945 года началась военно-историческая экспедиция «Рокада», - рассказывает Юрий Николаевич. - Она пройдет по территории размещения войск 5-й ударной и 1-й Краснознаменной армий Дальневосточного фронта. Краеведческий рейд проводится в шестой раз, причем второй год подряд под собственным знаменем, стилизованным под флаг Победы.

Маршрут проложен из Владивостока в западные пограничные районы Приморья через Уссурийск, Покровку, Сергеевку, Пограничный, Комиссарово, Турий Рог, Камень-Рыболов и Хороль. Повсеместно состоятся встречи с общественностью и поисковиками Уссурийского городского округа, Октябрьского, Пограничного и Ханкайского районов, возложения цветов и митинги на могилах погибших и умерших от ран советских солдат и офицеров. Будут посещения местных краеведческих музеев, беседы со школьниками.

Ряд могил находится в средней стадии запустения, а некоторые и вовсе разрушены. Такие захоронения и обелиски нам предстоит восстановить или отремонтировать. Наибольший объем поисковых и реставрационных работ запланирован в пади Волынской, где в августе 1945 года находилось сразу несколько фронтовых и армейских госпиталей, дивизионных медсанбатов. Умерших в них бойцов и командиров и преданных там же земле, зачастую, никак не обозначали – были только холмики земли и пилотки со звездочками на них.

Будем это делать вместе с местными жителями и военнослужащими Восточного военного округа. Особенная благодарность поисковикам Пограничного района во главе с помощником главы муниципалитета по мобилизационной работе майором запаса Анатолий Долженко. Он является сердцем «Рокады» на протяжении всех экспедиций. Также стоит отметить поисковиков в селах Новогеоргиевка, Константиновка, Камень-Рыболов, Хороль и ряда других населенных пунктов.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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