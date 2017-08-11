Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома

Ребенка обнаружили жильцы дома

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, сегодня ранним утром жильцы дома по улице Адмирала Кузнецова обнаружили в одном из подъездов грудного ребенка без родителей. Малыш лежал на полу в пакете и с кучей памперсов. Кто и почему оставил ребенка - пока неизвестно.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые передали малыша работникам скорой помощи. Сейчас ребенок находится в одной из больниц города. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе УМВД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, мать ребенка разыскивает полиция.

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