Сотрудники МЧС работают на месте происшествия

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 августа, во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу Монтажная, 13, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, возгорание произошло на 10 этаже жилого дома – горел балкон. Сообщение о возгорание поступило в 13:31. Спустя 7 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Пожар был локализован в 14:07, ликвидирован – в 14:11.

По сигналу на место происшествия прибыли 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.