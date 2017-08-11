Сегодня, 11 августа, во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу Монтажная, 13, сообщает РИА VladNews.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, возгорание произошло на 10 этаже жилого дома – горел балкон. Сообщение о возгорание поступило в 13:31. Спустя 7 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Пожар был локализован в 14:07, ликвидирован – в 14:11.
По сигналу на место происшествия прибыли 17 человек личного состава и 5 единиц техники.
В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.