Дневник девушки: О старости 16:28, 11 августа Дневник девушки: О старости (Эксклюзив)
ДТП с участием байкера произошло во Владивостоке 16:17, 11 августа ДТП с участием байкера произошло во Владивостоке (Эксклюзив)
Жительница Уссурийска купила икру «из будущего» 16:00, 11 августа Жительница Уссурийска купила икру «из будущего» (Фото)
Новостная лента
Август, 11 пятница
16:45
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
16:45
Дневник девушки: О старости Эксклюзив
16:39
Почти 10 тонн опасных фруктов из Китая пытались ввезти в Приморье
16:17
ДТП с участием байкера произошло во Владивостоке Эксклюзив
16:13
Вождя русской революции омыли перед народом во Владивостоке Видео
16:01
Коллектив одной из ведущих компаний в строительной отрасли Владивостока - АО «РЕМСТРОЙЦЕНТР» поздравляет с Днем строителя!
16:00
Жительница Уссурийска купила икру «из будущего» Фото
15:50
В районе сквера имени Макарова во Владивостоке рабочие восстановили плитку
15:39
В Приморье спасатели помогают людям справляться с последствиями стихии
15:27
В Приморье за сутки потушили пять пожаров
15:20
Из Владивостока стартовал автопробег по местам захоронений погибших солдат Фото
15:15
В Приморском крае активно ведутся аварийно-восстановительные работы
15:04
Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома Фото
15:02
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:54
Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме
14:50
Чиновники-коррупционеры попадут в черный список
14:39
В Приморье разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину Фото
14:27
Во Владивостоке вновь будет реализован проект «Фотосушка»
14:15
Жители подтопленных районов пытались спасти домашних животных Эксклюзив
14:03
Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
14:02
Военные подвиги Владивостока Видео
13:58
​Петр Ханас: В Приморье, как в известной песне Утесова... Эксклюзив
13:50
Подобных разрушений Хасанский район еще не знал Эксклюзив
13:39
Приморские туристы: Как мы выбирались из зоны бедствия Эксклюзив
13:26
Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 11
13:12
Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции
13:01
Продажа шкуры тигра обернулась судом в Приморье
12:50
Во Владивостоке стартовали Кубок и Чемпионат России по аквабайку Видео
12:38
Пьяный мужчина попался с гашишным маслом в Приморье
12:27
Роспотребнадзор: Маникюр и педикюр представляют опасность
12:16
Золотой и любимый: сегодня Владивосток отмечает 5-летие открытия Золотого моста
12:05
Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Жительница Уссурийска купила икру «из будущего»

Дата производства продукта не соответствовала действительности
Фото: Марк Чернослив Фото: Марк Чернослив
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Жительница Приморья приобрела товар из будущего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Марка Чернослива.

Инцидент произошел в Уссурийске. Местная жительница купила в одном из магазинов города икру. Придя домой, женщина была удивлена, увидев на упаковке дату производства 27 августа 2017 года. К слову сказать, сегодня 11 августа 2017 года. Чем руководствовались производители, написав эту дату - неизвестно. 

"При изготовлении этой икры ни одна особь минтая не пострадала", - шутят пользователи социальной сети. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье спасатели помогают людям справляться с последствиями стихии
15:39, 11 августа 2017 В Приморье спасатели помогают людям справляться с последствиями стихии

Организована работа аварийно-восстановительных бригад

В Приморье за сутки потушили пять пожаров
15:27, 11 августа 2017 В Приморье за сутки потушили пять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморском крае активно ведутся аварийно-восстановительные работы
15:15, 11 августа 2017 В Приморском крае активно ведутся аварийно-восстановительные работы

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия стихии, обрушившейся на Приморье

Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома
15:04, 11 августа 2017 Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома

Ребенка обнаружили жильцы дома

Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме
14:54, 11 августа 2017 Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия

В Приморье разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину
14:39, 11 августа 2017 В Приморье разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину

У старушки повреждена нога

Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции
13:12, 11 августа 2017 Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции

Водитель был остановлен из-за нарушения ПДД