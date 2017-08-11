Жительница Уссурийска купила икру «из будущего»

Дата производства продукта не соответствовала действительности

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Жительница Приморья приобрела товар из будущего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Марка Чернослива.

Инцидент произошел в Уссурийске. Местная жительница купила в одном из магазинов города икру. Придя домой, женщина была удивлена, увидев на упаковке дату производства 27 августа 2017 года. К слову сказать, сегодня 11 августа 2017 года. Чем руководствовались производители, написав эту дату - неизвестно.

"При изготовлении этой икры ни одна особь минтая не пострадала", - шутят пользователи социальной сети.

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