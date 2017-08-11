Почти 10 тонн опасных фруктов из Китая пытались ввезти в Приморье

Партия была возвращена обратно в КНР

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В Приморье пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии зараженных восточной плодожоркой фруктов. Почти 10 тонн нектаринов вернули обратно в КНР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, специалистами обнаружен в партии плодовоовощной продукции из Китая, общим весом свыше 21 тонны, карантинный для России вредитель.

Проведенные Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что 10 тонн нектаринов заражены восточной плодожоркой — вредителем растений, имеющим для РФ карантинный статус.

После проведения экспертизы государственный инспектор Уссурийского отдела по фитосанитарному надзору на основании Федерального закона "О карантине растений" выдал предписание о возврате партии опасных нектаринов в КНР.

По информации специалистов фитосанитарного контроля, восточная плодожорка несет огромную угрозу плодовым деревьям, эти вредители способны полностью уничтожить урожай. Вредитель опасен своей высокой плодовитостью и способностью быстро распространяться.

В Европе этот вид способен повреждать до 90 % плодов и побегов персика, а в некоторых провинциях Китая этот вредитель может уничтожать до 50 % урожая груш.