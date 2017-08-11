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Происшествия

В Приморье спасатели помогают людям справляться с последствиями стихии

Организована работа аварийно-восстановительных бригад
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Социальные объекты и социально незащищённые люди в приоритете у спасателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. В шести муниципальных районах Приморского края организована работа аварийно-восстановительных бригад, главная задача которых провести первоочередные мероприятия по налаживанию условия жизнеобеспечения населения, деятельности объектов социальной сферы, здравоохранения, уборке мусора и расчистке ливневых стоков и русел рек и ручьев от нанесённого валежника, мусора, веток.

Так, в Хасанском районе в селе Барабаш сотрудниками специализированных пожарно-спасательных частей Приморского и Хабаровского краёв на сегодняшний день отработано уже более 40 заявок на оказание адресной помощи населению. В основном это пожилые, одинокие люди, или у кого слабое здоровье. На частных подворьях спасатели помогают восстановить им снесённые большими потоками воды заборы, восстановить надворные постройки, вынести мебель и вещи из пострадавшего от воды жилья.

«Спасались от воды в доме на втором этаже. Я успела поднять документы, ценные вещи наверх. Соседи пришли ко мне уже по пояс в воде. Было страшно, с двух сторон река соединилась. Были бурные потоки. Сейчас, когда вода ушла, приводим всё в порядок. Я вдова, муж строил забор частями, потом сваривал пролёты вместе и теперь его очень трудно поднять. Спасатели мне и помогают, сама бы я не справилась. Большое спасибо, им», – рассказала Галина Колесникова, жительница села Барабаш.

А в соседнем селе Филипповка спасателями краевой поисково-спасательной службы организована лодочная переправа. Бурным потоком воды смыло мост, который соединял две части населённого пункта. Теперь водную преграду можно преодолеть или на лодке или вброд. Спасатели здесь дежурят весь день, живут прямо тут, у реки, в кунге.

В Уссурийском городском округе, который больше всего пострадал от обрушившейся на него стихии, сейчас жизнь приходит постепенно в привычное состояние. На сегодняшний день осталось завершить аварийно-восстановительные работы на 18 объектах, таких как школа, детский сад, городская детская больница и другие. На всех этих точках организована работа бригад, ведётся откачка воды. Спасатели помогают привести территорию в порядок.

«Вода к нам в садик пришла ночью и к 7 утра здесь уже было море. Снесло забор, все качели, игровые конструкции, клумбы. Потоками воды принесло с окрестностей мусор, слой ила и грунта, чего только не было. Теперь всё нужно восстанавливать. Помогает администрация города, родители. Здесь работали спасатели из регионального поисково-спасательного отряда из Хабаровска, сейчас второй день ребята из Амурского спасательного центра МЧС России. Они молодцы, всё умеют, собирают ил с территории игровых площадок, помогают разравнивать песок, сваривают пролёты забора. Благодаря этой поддержке, мы с уверенностью можем говорить о завершении работ на нашем объекте уже к исходу выходных дней», - Елена Бугай, заведующий детским садом № 9 города Уссурийска.

Не осталась без внимания и детская больница, которая также подверглась удару стихии. Дождевыми потоками были подтоплены территория лечебного учреждения, а также подвал с расположенным в нем архивом. Спасатели приняли этот вызов и помогли разобрать для просушки намокшие стеллажи многотонного бумажного архива. Кроме того, вся территория оказалась захламлена принесённым дождевым паводком мусором, деревьями и камнями. Руководство и персонал лечебного учреждения отметили, что масштаб уже проведённой работы впечатляет и это существенно ускоряет введения нашего учреждения в нормальный режим работы. 

«Ребята справились. Мы бы сами просто этого не смогли сделать, вынести из подвала все эти тонны папок с делами», - рассказала нам начальник Детской больницы города Уссурийска Ирина Новикова.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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