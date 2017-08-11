В Приморском крае активно ведутся аварийно-восстановительные работы

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия стихии, обрушившейся на Приморье

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В результате разгула стихии подтопленными остаются пять муниципальных образований – Уссурийский городской округ, Михайловский, Хасанский, Надеждинский и Пограничный муниципальные районы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. За сутки вода ушла из 13 населённых пунктов, 652 домов, пяти социально значимых объектов.

Остаются подтопленными 1019 придомовых территорий. Ситуация стабилизируется. На реках края отмечается спад уровней воды. Ещё 10 человек вернулись в свои дома. Сейчас в пунктах временного размещения остаётся 131 человек, в том числе 48 детей. Специалисты психологической службы оказывают необходимую поддержку людям, которые были вынуждены покинуть свои дома и в настоящий момент находятся в пунктах временного размещения. Именно психологи в ПВР являются теми людьми, кто может оказать информационную поддержку, а также психологическую помощь пострадавшим, ответить на вопросы, касающиеся ведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Кроме этого психологическая помощь оказывается и дистанционно, через телефон «горячей линии», который функционирует в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю. За сутки на него поступило 31 обращение граждан.

Работниками АО Примавтодор восстановлены 17 участков автомобильных дорог. В настоящее время работы по восстановлению дорожного полотна ведутся на 40 участков приморских автодорог. Движение электропоездов осуществляется в штатном режиме. Подмытых участков нет.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия. За сутки сотрудниками МЧС России оказывалась адресная помощь населению, проводилась расчистка придомовых территорий и ливневых канализаций, распиловка деревьев вывоз мусора, доставка гуманитарной помощи – предметов первой необходимости, медикаментов, продуктов питания и питьевой воды. На лодочных переправах в круглосуточном режиме спасателями осуществлялась переправка людей и грузов.

Всего на территории районов Приморского края, попавших в зону паводка, развёрнута группировка сил и средств РСЧС с численностью более 2400 человек, свыше 400 единиц техники, в том числе от МЧС России более 1700 человек, около 300 единиц техники, 63 плавстредства и 3 воздушных судна.