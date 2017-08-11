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Общество

В районе сквера имени Макарова во Владивостоке рабочие восстановили плитку

Специалисты демонтировали плиты брусчатки, после чего постелили новое песчано-цементное основание
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

После прошедших ливней во Владивостоке на улице Набережной в районе сквера имени Макарова была деформирована часть покрытия из брусчатки. Вчера, 10 августа, представители муниципального учреждения «Содержание городских территорий» провели здесь восстановительные работы.

Специалисты демонтировали плиты брусчатки, после чего постелили новое песчано-цементное основание. После этого рабочие уложили демонтированные плиты на новое основание. Как отметили в «Содержании городских территорий», было переложено порядка 50 квадратных метров брусчатки.

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