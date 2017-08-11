В Приморье разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину

У старушки повреждена нога

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В Приморье водитель совершил наезд на пожилую женщину, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино, на пешеходном переходе. Женщина за рулем автомобиля марки Toyota Vitz совершила наезд на ногу пожилой женщины. Немногим позже пострадавшая обратилась в больницу с травмой ноги.

Женщину за рулем легкового автомобиля разыскивают сотрудники ГИБДД Фокино.

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