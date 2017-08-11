Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома 15:04, 11 августа Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома (Фото)
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен 15:02, 11 августа Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме 14:54, 11 августа Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме (Видео)
Новостная лента
Август, 11 пятница
15:13
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
15:04
Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома Фото
15:02
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:54
Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме Видео
14:50
Чиновники-коррупционеры попадут в черный список
14:39
В Приморье разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину Фото
14:27
Во Владивостоке вновь будет реализован проект «Фотосушка»
14:15
Жители подтопленных районов пытались спасти домашних животных Эксклюзив
14:03
Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
14:02
Военные подвиги Владивостока Видео
13:58
​Петр Ханас: В Приморье, как в известной песне Утесова... Эксклюзив
13:50
Подобных разрушений Хасанский район еще не знал Эксклюзив
13:39
Приморские туристы: Как мы выбирались из зоны бедствия Эксклюзив
13:26
Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 11
13:12
Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции
13:01
Продажа шкуры тигра обернулась судом в Приморье
12:50
Во Владивостоке стартовали Кубок и Чемпионат России по аквабайку Видео
12:38
Пьяный мужчина попался с гашишным маслом в Приморье
12:27
Роспотребнадзор: Маникюр и педикюр представляют опасность
12:16
Золотой и любимый: сегодня Владивосток отмечает 5-летие открытия Золотого моста
12:05
Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу
11:53
Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке Фото
11:50
Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения Фото
11:40
Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение Видео
11:29
Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока
11:11
Вице-мэр Владивостока: За что ругают дорожников?
11:06
Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками
10:55
Миклушевский уволил арестованного вице-губернатора Приморья
10:44
Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»
10:33
Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов
10:22
В Славянке пройдет антиугольный митинг
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморье разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину

У старушки повреждена нога
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В Приморье водитель совершил наезд на пожилую женщину, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино, на пешеходном переходе. Женщина за рулем автомобиля марки Toyota Vitz совершила наезд на ногу пожилой женщины. Немногим позже пострадавшая обратилась в больницу с травмой ноги.

Женщину за рулем легкового автомобиля разыскивают сотрудники ГИБДД Фокино.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции
13:12, 11 августа 2017 Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции

Водитель был остановлен из-за нарушения ПДД

Продажа шкуры тигра обернулась судом в Приморье
13:01, 11 августа 2017 Продажа шкуры тигра обернулась судом в Приморье

Злоумышленник намеревался сбыть шкуру тигра за 3,6 млн рублей

Пьяный мужчина попался с гашишным маслом в Приморье
12:38, 11 августа 2017 Пьяный мужчина попался с гашишным маслом в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке
11:53, 11 августа 2017 Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке

Сотрудники полиции передали малыша скорой помощи

Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения
11:50, 11 августа 2017 Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения

Администрация города и сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия

Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение
11:40, 11 августа 2017 Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение

Школьники бегают по крыше заброшенной гостиницы

Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками
11:06, 11 августа 2017 Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками

Злоумышленник осужден на 6 лет