Чиновники-коррупционеры попадут в черный список

Сведения о правонарушителях будут находиться в свободном доступе

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Министерством труда РФ подготовлено «Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», – сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов. Также проект постановления Правительства Российской Федерации размещен для общественного обсуждения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

Стало известно, что сведения о лицах, уволенных в связи с совершением коррупционных правонарушений, будут находиться в свободном доступе на сайте данной системы в течение 2 лет с момента внесения в реестр. В реестре будут опубликованы: фамилия, имя и отчество правонарушителя, реквизиты правового акта об увольнении в связи с утратой, наименование органа местного самоуправления и организации, в котором лицо замещало должность и дата внесения сведений в реестр.

Отметим, что по данным МТСЗ РФ ежегодно в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции увольняется порядка 300 человек. Реестр позволит госорганам использовать содержащуюся в нем информацию о репутации претендента.