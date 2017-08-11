Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома 15:04, 11 августа Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома (Фото)
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен 15:02, 11 августа Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме 14:54, 11 августа Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме (Видео)
Новостная лента
Август, 11 пятница
15:13
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
15:04
Полиция проводит проверку по факту обнаружения грудничка в подъезде жилого дома Фото
15:02
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:54
Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме Видео
14:50
Чиновники-коррупционеры попадут в черный список
14:39
В Приморье разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину Фото
14:27
Во Владивостоке вновь будет реализован проект «Фотосушка»
14:15
Жители подтопленных районов пытались спасти домашних животных Эксклюзив
14:03
Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
14:02
Военные подвиги Владивостока Видео
13:58
​Петр Ханас: В Приморье, как в известной песне Утесова... Эксклюзив
13:50
Подобных разрушений Хасанский район еще не знал Эксклюзив
13:39
Приморские туристы: Как мы выбирались из зоны бедствия Эксклюзив
13:26
Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 11
13:12
Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции
13:01
Продажа шкуры тигра обернулась судом в Приморье
12:50
Во Владивостоке стартовали Кубок и Чемпионат России по аквабайку Видео
12:38
Пьяный мужчина попался с гашишным маслом в Приморье
12:27
Роспотребнадзор: Маникюр и педикюр представляют опасность
12:16
Золотой и любимый: сегодня Владивосток отмечает 5-летие открытия Золотого моста
12:05
Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу
11:53
Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке Фото
11:50
Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения Фото
11:40
Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение Видео
11:29
Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока
11:11
Вице-мэр Владивостока: За что ругают дорожников?
11:06
Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками
10:55
Миклушевский уволил арестованного вице-губернатора Приморья
10:44
Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»
10:33
Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов
10:22
В Славянке пройдет антиугольный митинг
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Чиновники-коррупционеры попадут в черный список

Сведения о правонарушителях будут находиться в свободном доступе
Фото: abcnews.com.ua Фото: abcnews.com.ua
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Министерством труда РФ подготовлено «Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», – сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов. Также проект постановления Правительства Российской Федерации размещен для общественного обсуждения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

Стало известно, что сведения о лицах, уволенных в связи с совершением коррупционных правонарушений, будут находиться в свободном доступе на сайте данной системы в течение 2 лет с момента внесения в реестр. В реестре будут опубликованы: фамилия, имя и отчество правонарушителя, реквизиты правового акта об увольнении в связи с утратой, наименование органа местного самоуправления и организации, в котором лицо замещало должность и дата внесения сведений в реестр.

Отметим, что по данным МТСЗ РФ ежегодно в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции увольняется порядка 300 человек. Реестр позволит госорганам использовать содержащуюся в нем информацию о репутации претендента.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке вновь будет реализован проект «Фотосушка»
14:27, 11 августа 2017 Во Владивостоке вновь будет реализован проект «Фотосушка»

В приморской столице соорганизатором «Фотосушки» является проект «В кадре»

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
14:03, 11 августа 2017 Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%

Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 11
13:26, 11 августа 2017 Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 11

С 14 по 30 августа

Роспотребнадзор: Маникюр и педикюр представляют опасность
12:27, 11 августа 2017 Роспотребнадзор: Маникюр и педикюр представляют опасность

Все большую популярность у населения получают услуги по ногтевому сервису

Золотой и любимый: сегодня Владивосток отмечает 5-летие открытия Золотого моста
12:16, 11 августа 2017 Золотой и любимый: сегодня Владивосток отмечает 5-летие открытия Золотого моста

Вот уже 5 лет мосты верой и правдой служат жителям Владивостока

Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока
11:29, 11 августа 2017 Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока

Более 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»
10:44, 11 августа 2017 Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»

Важнейшим итогом конкурса стал достигнутый высочайший уровень боевого содружества