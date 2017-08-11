Во Владивостоке вновь будет реализован проект «Фотосушка»

В приморской столице соорганизатором «Фотосушки» является проект «В кадре»

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

С 19 по 20 августа во Владивостоке пройдет фестиваль «Глубина резкости», посвященный Всемирному дню фотографии. В рамках фестиваля в городе планируется проведение мастер-классов от фотографов Приморского края, фотоквесты, фотовыставки и фотоконкурсы, показы художественных и документальных фильмов о фотографии и проект «Фотосушка».

Планируется, что местом проведения акции «Фотосушка», которая будет организована при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока, 19 августа станет набережная Спортивной гавани. Это популярный проект по обмену фотографиями, а также фотодвижение, объединяющее людей по всему миру.

Суть проекта в том, что любой участник может разместить свои фотоработы с помощью бельевых прищепок на специальных веревках. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Фотографию можно подписать, оставить на обороте свои координаты или необычное послание её будущему обладателю.

Этот международный выставочный проект по обмену фотографиями уже с успехом был реализован в 100 городах мира, его участниками стали 50 тысяч человек. В этом году «Фотосушка» пройдет во Владивостоке во второй раз - 24 июня она была организована в рамках Дня молодежи и собрала большое количество поклонников фотографии.