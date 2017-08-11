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Актуальный комментарий

Жители подтопленных районов пытались спасти домашних животных

Как Уссурийск справлялся с паводком
Фото: mark2_che Фото: mark2_che
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Главный ветеринарный врач Уссурийска Вячеслав Животовский вместе с семьей живет в частном секторе города. И хотя его улица тоже попала под наводнение, корреспондент РИА VladNews начал разговор с его профессиональной деятельности.

- Вячеслав Анатольевич, прошлогодний тайфун Лайнрок привел к массовой гибели домашних животных в селах и пригородной зоне Уссурийского городского округа. А как обстоят дела сейчас?

- Вы правы. У людей на подворьях гибли овцы, козы, кролики, куры и утки. Нынче, слава богу, таких печальных последствий августовского ливня и наводнения не случилось. Толи людей научил прошлогодний печальный опыт, толи вода не достигла критического уровня. Но, скорей всего, свою роль сыграли оба фактора. Мелкий рогатый скот и свиней успели отогнать на возвышенность, домашнюю птицу в сарайчиках подняли под самый потолок. Меня, как главного ветврача муниципалитета, больше всего беспокоила возможность вспышки инфекционных заболеваний. Необходимо реагировать на любой звонок и любое тревожное сообщение о подозрениях. Пока что все спокойно.

- А что больше всего беспокоило местных жителей?

- У каждого своя беда была главной: вода в погребах, испорченный урожай, отрезанные паводком села. Общим беспокойством стало отключение электроэнергии. Света не было полтора суток. Из-за отключенных холодильников начали портиться продукты. Из-за отключенных телевизоров не было информации о происходящем. Из-за отключенных автозаправочных станций не было бензина и солярки для заправки автомобилей.

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