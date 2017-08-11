Приморские туристы: Как мы выбирались из зоны бедствия

Хасанский район был отрезан от всего края

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Обрушившийся на побережье Хасанского района ливень застал врасплох многих отдыхающих. Обильные осадки всего за одну ночь во многих местах отрезали туристов на берегу от населенных пунктов и автомобильных дорог с асфальтовым покрытием. Именно в такой ситуации оказалась жительница Владивостока Ксения со своей семьей.

Вот что рассказала девушка корреспонденту РИА VladNews:

- Мы отдыхали на берегу бухты Лукина, когда нас накрыл обильный и продолжительный дождь. Вначале все считали, что быстро все пройдет. Ведь синоптики не обещали катастрофического ливня. А когда народ опомнился, то выяснилось, что пляж отрезан от «большой земли». Кое-кто на джипах все-таки рванул, а поскольку назад никто не вернулся, значит людям удалось уехать из зоны бедствия.

Мы выбирались уже через полтора суток после ливня. Выяснилось, что паводок накрыл всю территорию от побережья до станции Гвоздево, включая само село. Пришлось выезжать объездной дорогой. Пришлось потратить больше времени в пути. Выяснилось, что не работали АЗС по трассе, многие из них элементарно «плавали» в воде на уровне полуметра от Краскино до Занадворовки. Заправились с большим трудом благодаря пришедшему на помощь приезжим отдыхающим водителю частного бензовоза.

Не знаю, как складывалась ситуация с продуктами и питания и питьевой водой в местных магазинах, но вот традиционной свежей выпечки в центре Барабаша не оказалось. И придорожное кафе было закрыто.