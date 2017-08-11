Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции

Водитель был остановлен из-за нарушения ПДД

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В Находке вынесен приговор обвиняемому в попытке дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado, водитель которого совершил административное правонарушение, выехав на встречную полосу движения.

После установления факта грубого нарушения Правил дорожного движения, желая уйти от ответственности за совершенное правонарушение и составления протокола, водитель предложил одному из инспекторов незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей в качестве взятки. Полицейский сообщил о происшествии коллегам из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Правонарушение задокументировано в установленном законодательством порядке. По факту дачи взятки должностному лицу в отношении водителя возбудили уголовное дело.

Напомним, что законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за получение и дачу взятки.

На судебном заседании гражданин полностью признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением. Признав подсудимого виновным в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Отметим, что одним из приоритетных направлений политики Министерства внутренних дел Российской Федерации является противодействие коррупции, повышение правосознания граждан, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.