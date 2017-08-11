С 14 по 30 августа

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

С 14 по 30 августа во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 11 «Автовокзал - Клиническая больница», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это вызвано производством капитальных ремонтных работ на тепловой сети в районе домов № 55, 56 и 57 на улице Русской, которые будут проводить специалисты муниципального унитарного предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, для проезда до клинической больницы пассажиры могут воспользоваться регулярным автобусным маршрутом № 21 «Спорткомплекс «Восход» - Клиническая больница».