Продажа шкуры тигра обернулась судом в Приморье

Злоумышленник намеревался сбыть шкуру тигра за 3,6 млн рублей

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Двое житель Дальнереченского района обвиняются в незаконном хранение, перевозке, продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, житель г. Дальнереченска хранил с целью сбыта в гараже шкуру амурского тигра, которую по его просьбе привез знакомый – второй фигурант по делу.

Злоумышленник намеревался сбыть шкуру тигра за 3,6 млн рублей, однако не смог довести свой умысел до конца, поскольку процесс реализации происходил под контролем правоохранителей. Продавец был задержан при попытке сбыта «товара» в феврале 2017 года сотрудниками УМВД по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в мировой суд Дальнереченска.